Organizaciones judías expresaron "firme preocupación" por suspensión de curso; decano de Humanidades explicó por qué se tomó la decisión

El decano de Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (UdelaR), Pablo Martinis, respaldó la postura de los docentes del curso "La laicidad como problema: su historia y sus fundamentos" de una maestría luego que se decidiera postergar la participación del politólogo uruguayo-israelí Alberto Spektorowski por un reclamo del gremio estudiantil.

"Se trata de un curso sobre debates actuales en torno a la laicidad y lo que se ha planteado por parte del equipo docente no es la suspensión sino la postergación del curso, que necesariamente debe dictarse porque es parte de la oferta curricular de la maestría en Ciencias Humanas, en su opción en educación", dijo Martinis este jueves a Telemundo.

Se ha planteado desde el equipo docente, según explicó, la posibilidad de incorporar "algunos elementos o algunas otras perspectivas en el dictado del curso para reforzar -si fuera posible-el hecho de que se trate de un enfoque radicalmente plural sobre la discusión en torno al punto", sostuvo.

¿Qué elementos pueden ser? "Abrir la posibilidad de otros invitados al curso", ejemplificó.

El decano reafirmó que "no se trata de una cancelación del curso" sino que lo que se solicitó, en concreto, "es poder tener un tiempo más para realizar algunos ajustes que no dejen ninguna duda en cuanto a las garantías de que efectivamente se contempla la pluralidad de perspectivas existentes sobre el tema".

Martinis defendió que el equipo docente "tiene toda la potestad de hacer la propuesta que entienda pertinente en cuanto a invitados para el curso". Y enfatizó que "de ninguna manera esto debería leerse como un proceso de cancelación o de censura justamente en un curso que intenta tocar los temas de laicidad".

Por otro lado, reconoció que recibió la invitación de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados. "Por supuesto, vamos a asistir a dar cuenta de todo este proceso", afirmó. Aseguró, asimismo, que plantearán su perspectiva y evacuar las dudas que pudieran surgir. "Lo que se ha planteado por parte del equipo docente es poder trabajar un poco más en la propuesta", expresó.

Para Martinis, "no es algo extraño" que cursos que están previstos para cierta fecha luego sean movidos por distintas circunstancias. "No es una situación excepcional", recalcó.

Según el decano, la laicidad "es un tema crucial" tanto para la UdelaR como para Humanidades. "Tiene una red dedicada al tema, la red de laicidad. Por lo cual, muy lejos de ninguna intención ir en contra de esos principios", subrayó.

"Creo que todos y todas quienes intervenimos en el debate público, en la discusión en estos temas debemos hacer los máximos esfuerzos para evitar que efectivamente esas discusiones lleguen rápidamente a extremos de antagonismos radicales. Yo creo que todos colaboraríamos si en la medida de nuestras posibilidades intentáramos comprender las situaciones, evitar rápidas adjetivaciones acerca de la situación y, en definitiva, en el marco de la mejor tradición laica de este país abrir espacios de diálogo", expresó.

Humanidades, enfatizó, es una facultad que tiene una larguísima tradición de estudio "sobre estas temáticas, de defensa a ultranza del principio de laicidad, del libre debate de ideas y de la información crítica sobre distintos puntos de vista". En este sentido, manifestó: "Evidentemente esta institucionalidad es garantista en ese sentido".

Para Martinis, la guerra entre Israel y Hamás -como también otros temas sensibles para la sociedad- despierta por supuesto despierta debates "áridos" y que "son espinosos" porque están en juego distintas tradiciones y perspectivas.

"Este es un debate siempre abierto. En ese sentido, no es de extrañar que genere rápidamente posiciones encontradas. Nuestro compromiso de siempre y que reafirmamos es radicalmente con la libre expresión de las ideas y la posibilidad de generar ambientes académicos. No se trata de que cualquiera pueda decir cualquier cosa, se trata de sustentar posiciones académicas", manifestó.

El decano aclaró que no se pronunciará sobre las manifestaciones gremiales. "Los distintos gremios tienen, dentro del marco del respeto y de lo que significa tener siempre cuidado en las referencias a otras personas, la posibilidad de hacer sus expresiones", señaló.

"Yo no aprecio aquí pulseadas ni debates, esto no corresponde, no creo que sea parte de lo que hay que rescatar de esta situación", consideró. A su vez, recordó que no hay ninguna resolución del Consejo de Facultad que tome postura sobre el conflicto en Medio Oriente.

Organizaciones judías

Ante esta situación, el Comité Central Israelita del Uruguay manifestó "su firme preocupación" por la decisión de la Facultad de Humanidades de postergar una contratación de un docente por "su calidad de sionista, tal como lo califica el gremio estudiantil". Expresó, en este sentido que la UdelaR "pone en juego su histórica identidad democrática, plural y laica".

La posición tomada por el centro educativo criticaron que tiene "una intención discriminatoria". Y subrayó: "No permaneceremos en silencio cuando las circunstancias ameritan nuestra voz, fuerte y clara, de rechazo al antisemitismo y a todo discurso de odio que se pretenda difundir".

En la misma línea se expresó B'nai B'rith Uruguay, que calificó el hecho como "censura". Enfatizó que Spektorowski tiene "destacada trayectoria y credenciales" y que "nada tiene que ver con Israel ni con el judaísmo ni con el sionismo, sino con laicidad".

"Rechazamos y condenamos que el gremio estudiantil haya fundado su oposición en la condición de sionista del referido docente", afirmó. "Utilizar el término como descalificación o acusación implica directamente negar el derecho a la existencia de Israel, y el derecho del pueblo judío a su autodeterminación", agregó.

Además, ven con "especial inquietud que la tendencia de silenciar a personas por el solo hecho de ser judíos empiece a cobrar fuerzas" en Uruguay. "Y, sobre todo, en nuestras universidades, ámbitos que deberían ser el debate de pensamiento crítico, y no ideología única.

Por su parte, el director de la institución, Eduardo Kohn, apuntó en su cuenta de X: "Cancelar la libertad de cátedra por ser judío fue la norma nazi que barrió con (Albert) Einstein y miles de académicos judíos más. Uruguay no lo merece".