Orsi dijo que acusaciones de Romina Celeste son “un disparate” y no descartó denunciarla: “Esto es algo contra la democracia”

"Al principio me pareció una mentira menor, pero es algo más serio. En Uruguay no vale todo, no puede valer todo. Hay que estar serenos. Es algo que no es contra una persona, es contra la democracia", dijo.

El precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi tildó de "disparate" las acusaciones de la militante del Partido Nacional Romina Celeste y no descartó realizar una denuncia penal contra ella.

"Por supuesto se desmienten las acusaciones. Son un disparate. No hay que entrar en el juego. Es un juego muy bien armado, no sé quién está detrás de esto. Cada cual se tendrá que hacer cargo", dijo en rueda de prensa este domingo.

Celeste lo había acusado en redes sociales de golpear a una trabajadora sexual transexual. "Una chica trans de Canelones, especialmente cerca de lo que es el Parque Roosevelt, me contó una experiencia muy lamentable. Este señor, antes de ser intendente, decidió pararla, levantarla y pedirle un sexo oral. Cuando termina eso, que ya sabemos a lo que me refiero, el tipo le pegó, la dejó inconsciente y la tiró para el pasto y no le pagó", dijo en X (antes Twitter).

"Al principio me pareció una mentira menor, pero es algo más serio. En Uruguay no vale todo, no puede valer todo. Hay que estar serenos. Es algo que no es contra una persona, es contra la democracia", dijo Orsi.

El ex intendente canario aseguró que detrás de las acusaciones "hay mucha estructura con muchas cuestiones difusas".

"Veremos, veremos", respondió al ser interrogado si haría la denuncia por difamación e injurias.

El frenteamplista valoró que "desde todas las tiendas políticas" se comunicaron con él para manifestar la preocupación ante estas acusaciones "disparatadas y llamativas".

Orsi enfatizó sobre la viralización de las acusaciones. "Hay mucho troll en la vuelta, y no cualquiera lo puede pagar", enfatizó.

Finalmente, consultado sobre la afectación en su vida familiar, indicó: "Siempre te afecta. El tema es tener la preparación espiritual y afectiva para esto".