Para Mujica la crisis que desencadenó la confesión de Gavazzo abre “una grieta en el pacto de silencio”

El expresidente dijo que ve una "rendija positiva" en la situación.

“Cuanto más se habla más se enreda, todo ese episodio me parece que tiene una rendija positiva, se abrió una grieta en el pacto de silencio que tal vez permita saber un poco más, de algunas cosas que se sabía pero que no estaban confirmadas”, dijo Mujica.

Hasta ahora el ex presidente José Mujica no se había pronunciado sobre las confesiones del ex teniente coronel José Gavazzo, en relación a la muerte y desaparición del ex militante tupamaro Roberto Gomensoro, en el año 1973.

La crisis generada derivó en el cese de dos generales, el pedido de destitución de otros cuatro, y la salida de las autoridades del Ministerio de Defensa, uno de ellos Jorge Menéndez.

Consultado sobre la decisión del presidente respecto a la salida de Menéndez, el ex presidente señaló que era responsabilidad del Ejecutivo. “Eso es una decisión del Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene la responsabilidad y él las aplica”, sentenció.