Personas en la calle: Mides acusó a IMM de incumplir con ley de faltas y no levantar campamentos y la comuna respondió

La responsabilidad en torno a la situación de las personas en situación de calle volvió al debate político. El gobierno espera que el Parlamento apruebe en las próximas semanas la ley de internación compulsiva que hace años está a estudio y, mientras tanto, el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, apuntó a la Intendencia de Montevideo (IMM) por su presunto "incumplimiento" de las tareas que le mandata la ley.

"Genera gran malestar el esfuerzo enorme que hace el ministerio para cumplir una ley que mandata al gobierno departamental, la ley de faltas, al cuidado del buen uso de los espacios públicos, a intimar o retirar con el Ministerio del Interior a quienes hacen un mal uso", dijo Sciarra a la prensa este miércoles.

Según el gobierno, en lo que va del año, el Mides se ha encargado del 90% de los operativos para sacar a las personas de la calle y llevarlas a un refugio, como establece la ley de faltas. Según Sciarra, ese trabajo le corresponde a la comuna, al igual que el levantar los campamentos de las personas y limpiar la zona.

"Hacemos más de 1.000 intervenciones por mes, la IMM roza las 100. Las cosas quedan, las personas vuelven, no podemos asumir la limpieza de la ciudad", dijo.

Lo cierto es que el artículo 368 de la Ley de Faltas establece que será "la autoridad nacional, departamental, o municipal" quienes llevarán a la persona a una dependencia del Mides.

¿Cómo respondió la IMM? "El gobierno nacional ha fracasado en su política de atención a la pobreza extrema. Según datos oficiales, en Montevideo hay el doble de personas que había hace cinco años, hay un fracaso en esa política. En vez de resolver intentar echar la culpa a otra institución", dijo el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi.

Consultado puntualmente sobre la veracidad del 90% de actuaciones del Mides en cuanto a llevar a las personas en calle a refugios, respondió: "No conozco el total de las solicitudes que maneja el Mides. Lo que sé es que el Mides tiene que resolver el problema. Sé que la IMM trabaja en eso. Tenemos dos equipos trabajando en equipo con la Policía que constantemente están haciendo. Si me preguntás si damos abasto, no, si hay cada vez más gente en la calle".

A diferencia de lo que opinó Sciarra, Moncecchi aseguró que la IMM "va junto al Ministerio del Interior, traslada a las personas a un refugio y en ese mismo acto levanta lo que dejan en la calle y lo llevan a (la usina de) Felipe Cardoso". "No es que vuelvan porque dejaron las cosas, es porque no desaparecen, van al refugio, salen y vuelven a la calle. Hay un problema de ese tipo", afirmó.

"No pueden esperar que lo haga la intendencia sacar a la gente en situación de calle. La limpieza la hace. No están cumpliendo su cometido ellos", cerró.