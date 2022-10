Pit-Cnt presentará "propuesta" sobre seguridad social; "hay otra reforma posible, gravando más a quien tiene más", dijo Elbia Pereira

"Esta reforma no soluciona los problemas que tiene una seguridad social", dijo la secretaria general de la central sindical.

La secretaria general del Pit-Cnt, Elbia Pereira, informó este martes en diálogo con Telemundo que la central de trabajadores se encuentra "afinando" una "propuesta" diferente a la del gobierno para reformar la seguridad social. El proyecto de ley del Ejecutivo ingresó la semana pasada a la Cámara de Senadores.

"Contundentemente nos oponemos a la reforma y creemos que hay otra reforma posible: gravar más a quien tiene más, no solo a la espalda de los trabajadores", sintetizó.

Pereira aseguró que la iniciativa del Ejecutivo implica "una reforma jubilatoria", pero no de la seguridad social. "Quedan por fuera de la protección social los niños, las personas con discapacidad. Esta reforma no soluciona los problemas que tiene una seguridad social. No grava a aquellos que tienen más y sigue favoreciendo a aquellos que ven a la seguridad social para beneficio propio", expresó.

En este sentido, la central sindical definió elaborar una serie de medidas que serán presentadas a la Mesa Representativa el 3 de noviembre y luego llevadas al Parlamento. "Solicitaremos en el Legislativo que haga un llamado a un diálogo social", enfatizó.

Además, adelantó que se hará "una gran concentración y movilización alrededor del día 16 de noviembre" y que allí se realizará "la propuesta seria con respecto a una reforma de la seguridad social en su conjunto y con sustento financiero".

Minutos antes, el presidente del Pit-Cnt. Marcelo Abdala, apuntó directamente contra Luis Lacalle Pou y lo acusó nuevamente de mentir: "Estamos compungidos porque el presidente de la República le mintió a la población cuando dijo que no iba a subir la edad de jubilarse de los trabajadores. No está bueno que antes de una campaña electoral se haga una afirmación de este tono y que luego se haga todo lo contrario".