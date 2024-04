Policía, familiares y vecinos buscan a un hombre de 70 años que desapareció hace más de diez días en San Antonio

"En la casa estaba todo en orden; él había salido, como de costumbre, y cerró la puerta", dijo su sobrina.

La Policía busca desde hace varios días a Carlos Cuadro, un hombre de 70 años que vive en San Antonio en el departamento de Canelones, y fue visto por última vez el pasado domingo 7 de abril. "Estamos buscando con Interpol, rastrillamos ya en el pueblo también con perros, con policía técnica, con los de la seccional, vecinos, amigos, con todos los que se han arrimado", dijo a Telemundo Cecilia Botta, sobrina del hombre.

Carlos Cuadro era conocido por todos en la zona. "Él era re tranquilo, no se metía con nadie, nunca sentí que haya ido a la comisaría por un problema con vecinos o personas de cualquier manera", detalló Cecilia.

Era jubilado y vivía de las verduras que plantaba en el terreno que tenía. Solía salir a hacer mandados y cada domingo iba al cementerio. Justamente el último día que lo vieron fue allí.

Quien se dio cuenta de su ausencia fue el panadero. Fue a la casa de Carlos el martes 9 y le dejó el pan en la puerta, como lo hacía habitualmente. El viernes regresó y vio que el pan seguía ahí. Fue en ese momento que alertó a su familia.

"No sabés qué pensar, qué hacer ni cómo actuar porque no sabemos nada. No tuvimos más noticias de él", explicó su sobrina. "En la casa estaba todo en orden. Él había salido, como de costumbre, y cerró la puerta", agregó.

El alcalde de San Antonio, Dámaso Pani, se mostró sorprendido por la desaparición. "Hace unos ocho, diez años hubo un caso medio parecido a este. Y la verdad que a Carlos Cuadro todo el mundo lo conocemos, es una persona de bien", sostuvo.

"Estamos asombrados con todo esto que ha pasado y el día de hoy estamos en la búsqueda, todo el pueblo prácticamente podemos decir que vino a apoyar para ver si se puede encontrar", subrayó.