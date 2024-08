"Qué miedo les vino cuando apareció Lacalle Pou, es brutal", dijo Ojeda tras crítica de Orsi por el presidente "en campaña"

"Puso un pie en la campaña y aterrorizó a todo el mundo. Ojalá veamos mucho al presidente en juego", enfatizó el candidato colorado.

El candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, defendió que el presidente Luis Lacalle Pou "ponga un pie en la campaña", tras los dichos del mandatario cuestionando -sin mencionarlo- a Yamandú Orsi por no asistir a eventos con todos los postulantes de la coalición de gobierno.

"Qué miedo les vino cuando apareció Lacalle Pou, es brutal, saltaron todos, al unísono", dijo Ojeda en rueda de prensa este viernes.

Días atrás, Lacalle apuntó a Orsi: "Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata, es porque me había rifado casi todas las bolillas", dijo durante su discurso ante la Unión de Exportadores en un evento al que no asistió el candidato de izquierda.

"Creo que el presidente se preocupa demasiado en dónde estoy, cuando en realidad tendría que estar mirando más las cosas que nos están pasando, como todos nosotros tendríamos que estar mirando", opinó Orsi y criticó que Lacalle "se metió" en la campaña.

Ojeda consideró que Lacalle "tiene impedimento constitucional para participar en política partidaria", pero hay "muchas partes de la campaña que no tienen que ver con política partidaria".

"Uruguay enfrenta dos plebiscitos, el presidente tiene libertad absoluta de entrar en esas campañas de los plebiscitos. Espero, anhelo y le pido que entre lo más que pueda. El presidente es un activo en la coalición de gobierno. Tan activo es que puso un pie en la campaña y aterrorizó a todo el mundo. Ojalá veamos mucho al presidente en juego", enfatizó el colorado.

En contraposición, reclamó que Orsi "podría empezar a mostrarse".

El Frente Amplio decidió días atrás bajar al candidato de varias actividades en las que iba a participar por entender que si va su candidato y también todos los de la coalición queda “desequilibrado".

"Si ellos ya definieron que van a ir en coalición, si ya definieron que el problema en Uruguay es tratar de que el Frente Amplio no llegue creo que es cantado que si son cuatro candidatos y uno del otro lado no tiene mucho sentido o por lo menos queda bastante desequilibrado", opinó el jueves Orsi.