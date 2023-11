"Querido por muchos, respetado por todos": Lacalle habló de cómo le gustaría que lo recuerden luego de finalizar su mandato

También se lo consultó sobre por cuál política pública específica le gustaría ser recordado, pero aclaró que preferiría que lo evoquen por haber cumplido con las ideas sobre la libertad que expresó el día que asumió el gobierno.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este miércoles por la noche que le gustaría irse de la Presidencia "respetado por todos".

Luego del discurso en la cena de fin de año del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el mandatario recibió algunas preguntas. La penúltima de ellas fue: ¿cómo se imagina el 1º de marzo del 2025, día en que deberá traspasar el mando al próximo presidente?.

"No puedo contarte, no participo de política partidaria. Me imagino octubre (de 2024, elecciones nacionales) también. Quedan 458 días para el fin del gobierno, 214 para la interna y 333 para las nacionales y créeme que me imaginé cada uno de esos días", comenzó su respuesta.

A continuación, se puso "un poco más dramático": "No sé con quién hablaba hoy de mañana que salió ese tema tan lindo como el de la muerte. En lo personal yo decía que a mi me gustaría que escriban -voy a tirar la cenizas en un lugar... después te cuento- pero me gustaría que diga: 'querido por muchos, respetado por todos'. Eso me gustaría que pase el 1º de marzo de 2025".

Además, se lo consultó sobre por cuál política pública específica le gustaría ser recordado, pero aclaró que preferiría que lo evoquen por haber cumplido con las ideas sobre la libertad que expresó el día que asumió el gobierno.

"Soy esclavo de mis palabras, mi mesa examinadora es el discurso del 1º de marzo de 2020. Básicamente, hable de la libertad en varios círculos concéntricos. Si pasado el gobierno por el tamiz del discurso donde están los párrafos de la libertad, pasa ese examen, yo no necesito mas nada, solo que el país siga mejorando después de que yo me vaya", cerró..