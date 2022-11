Raúl Iglesias, el fiscal del caso de presunta violación grupal en el Cordón, cometió "faltas graves", concluyó el proceso de sumario

Ahora, Iglesias deberá presentar sus descargos; en función de eso y del sumario, el fiscal de Corte decidirá qué sanción le corresponde.

El fiscal Raúl Iglesias cometió “faltas graves”, según el sumario que ordenó el fiscal de Corte, Juan Gómez.

La Fiscalía de Corte había ordenado la investigación después de que Iglesias dispusiera el archivo de casi 300 denuncias de delitos sexuales, y de una nota del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho sobre incumplimientos en la investigación de una presunta violación grupal en el Cordón.

Las polémicas de Iglesias

El fiscal de Delitos Sexuales de 4º turno, Raúl Iglesias, archivó 300 denuncias de presuntas violaciones o abusos sexuales y afirmó que esos casos no se abrían hacía dos o más años y que no había “evidencias útiles para continuar la investigación”.

“¿Yo soy el malo de la película porque los archivo? Si no puedo continuar la investigación, no me queda otro camino, porque hay otros 700 casos en los que sí hay evidencias para continuar y hay que focalizarse en esos que tengo evidencias, no es una cuestión soberbia, es que no me queda otra”, dijo en su momento.

“Yo no pedí venir acá donde estoy, yo estaba bien en mi Fiscalía, estaba investigando cosas importantes, lo más bien. ¿Y me cambian para esto? ¿Qué hay detrás? No lo sé”, concluyó.

Iglesias, además, asumió el caso de la presunta violación grupal en el barrio Cordón. Solicitó el cambio en las medidas cautelares de los denunciados: pidió que pasen de prisión efectiva a prisión domiciliaria durante el período de indagaciones y la jueza del caso hizo lugar al pedido.

La fiscal Syvlia Lovesio reabrió ocho casos que el fiscal Raúl Iglesias había archivado en su paso por la Fiscalía de Violencia Doméstica de segundo turno. Y en todos los casos hubo imputación.