Realización de tests de Covid-19 en farmacias quedará habilitada en los próximos días, afirma el gobierno

En los próximos días se espera que quede habilitada la realización de tests de Covid-19 en farmacias, de acuerdo a lo que informó este lunes La República y confirmó Telemundo.

Según indicó el asesor presidencial Nicolás Martinelli a Telemundo, ya hay un borrador del decreto que habilitará a las farmacias a realizar tests rápidos de antígenos.

Si bien se espera que quede habilitado en los próximos días, la operativa comenzaría en las próximas semanas. “Hay que hacer un protocolo, capacitar al personal y delimitar un área de la farmacia para hacer esos hisopados”, explicó Martinelli.

El asesor presidencial contó que el costo del test “ronda los US$ 3 a US$ 5” y que las farmacias “aseguraron en conversaciones preliminares” que no pondrían un sobrecosto, por lo que ese sería el precio final.

Por otra parte, Martinelli anunció que se habilitará también que los test se hagan en emergencias móviles, con la intención de ampliar la red de lugares donde se hacen hisopados. “Si mañana un promotor de un evento quiere hacer algo con vacunados y no vacunados, que es el único caso en que deban testear a todos, puede recurrir a esto”, señaló.

Con respecto al “pase responsable”, Martinelli dijo que se estima que estará "pronto" para el 5 de julio. Con esta tecnología, dijo Martinelli, se podría ampliar el aforo de 30% actual. “No al 100%, pero un poco más”, relató.

Esta noticia se conoce luego de que el viernes pasado el Poder Ejecutivo informara que desde el próximo 5 de julio vuelven a estar permitidos los espectáculos públicos, las fiestas y eventos similares y las plazas de comida de los centros comerciales.

En todos los casos se cumplirá con "limitaciones de aforo y cumplimiento de los protocolos sanitarios", según el decreto del gobierno.