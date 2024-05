Arroceros estiman en US$ 15 millones las pérdidas por inundaciones durante el periodo de cosecha

"La situación es compleja, ya son muchos días sin poder entrar en la chacra para continuar los trabajos de recolección", dijo el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz.

La cosecha de arroz llevaba un 90% de avance cuando debió suspenderse días atrás debido a las intensas lluvias. En la zona este del país, principal región arrocera, varias localidades recibieron más de 300 milímetros de agua, generando inundaciones y volviendo inaccesibles los campos, explicó este jueves el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago.

"La situación es compleja, ya son muchos días sin poder entrar en la chacra para continuar los trabajos de recolección. (La cosecha) ya venía atrasada comparado con otros años por las lluvias (persistentes) desde marzo", dijo a Telemundo.

Restan cosechar unas 15.000 hectáreas. De estas, 10.000 son de la zona "más afectada" por el agua: el norte del departamento de Rocha, entre Cebollatí y la Laguna Merín, por la crecida del cuerpo de agua.

Aún no se puede saber el daño, dado que no se puede acceder a las chacras a conocer el estado del arroz, pero Lago realizó un estimativo: "Una hectárea de arroz genera US$ 2.500, US$ 2.700. Estamos hablando de US$ 30, US$ 40 millones que están en riesgo. De eso gran parte se va a poder cosechar, es muy probable asumir una pérdida de US$ 15 millones de arroz que no se a va a poder levantar".

Lago consideró que, en base al pronóstico del clima para los próximos días, algunos productores podrán volver a entrar a los campos este viernes, mientras que otros deberán esperar "no menos de cuatro o cinco días para retomar los trabajos".

Mas no todo es negativo para el sector. El arroz cosechado "rindió muy bien, casi 9.000 kilos".

"No es como el año pasado, que fue un año récord, pero 9.000 kilos que apuntamos es muy bueno. Si lo comparamos con otros años Niño, con lluvias frecuentes, es muy buena. También si lo comparamos con otros países de la región. Estamos muy satisfechos por la productividad obtenida, vamos a tener que retraer unos 300 kilos para asimilar estas pérdidas", consideró.

Finalmente, Lago reclamó al gobierno por el "déficit en caminería" que tiene la cuenca arrocera: "Hay que pensar en infraestructura de otro nivel, no el que tenemos. Los productores mejoramos, innovamos, generamos más divisas y el nivel de caminería sigue siendo el mismo de hace 60 años". También pidió a las autoridades que la ciudadanía "no sea impactada por las crecidas" y remarcó que "hay posibilidad de construir represas de contención" en las ciudades.

Este miércoles el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Patricio Cortabarría, se refirió a la situación de la cosecha de soja. "No aguanta muchos días una vez que está pronto, sin desgranarse", dijo.

"Hay muchísimo dinero en juego y muchísima gente que viene con un golpe muy importante de la zafra pasada por la sequía. Este año tiene que levantar esa cosecha para poder recuperarse. El país lo tiene que levantar", expresó.