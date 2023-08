Ripoll deja Adeom, se suma al Partido Nacional y lanza una crítica al FA, al que acusó de tomar "represalias"

"La candidatura que me encantaría que se confirme es la de Álvaro Delgado", dijo a El País.

La secretaria general del sindicato de trabajadores municipales de Montevideo (Adeom), Valeria Ripoll, confirmó este martes que se unirá al Partido Nacional.

En declaraciones, primero a El País y luego a Telemundo, confirmó que se alejará del sindicato para pasar a la política partidaria.

"Más allá de las afinidades que todos conocen que tengo por el tema del autismo con Martín Lema y Beatriz Argimón, la candidatura que me encantaría que se confirme es la de Álvaro Delgado", dijo a El País.

En diálogo con Telemundo, Ripoll dijo que no tiene un sector definido para integrar, pero sostuvo que le gustaría estar en el trabajo sobre autismo y discapacidad.

"La candidatura que apoyaría sería la de Álvaro Delgado si define ser candidato. Él fue la persona que encabezaba el equipo de los distintos ministerios con el que nosotros estuvimos intercambiando. Ahí es donde nació el vínculo con Lema en el trabajo sobre la temática de autismo", explicó.

A su vez, comentó que militó en el Partido Comunista de 2011 al 2018. Consultado sobre si hay un "desencanto" con la izquierda, Ripoll señaló que le pasó con "vivencias personales".

"Cuando estuvimos fuertemente enfrentados en Adeom a la administración de Daniel Martínez (en ese entonces intendente de Montevideo), la respuesta del Frente Amplio no fue la que esperaba. De hecho se tomaron represalias que están vinculadas a mi vida personal, a mi hijo, que le retiraron la pensión en el BPS, donde no había una explicación. Yo hice el reclamo correspondiente y terminamos teniendo la razón y se la tuvieron que retribuir", agregó.

"Me parece que esas represalias que me tocaron vivir son las que me hicieron definir en que sería muy difícil volver a militar en otro lugar dentro del Frente Amplio cuando nunca el partido se expresó en contra de distintas cosas que a mí me tocaron vivir", apuntó.

Ripoll añadió que en el proceso de "todos estos años" se le generó la mirada de que "lo ideológico no lo es todo", y que una cosa es la ideología y otra cosa es lo que se lleva a la práctica. "Los gobiernos del Frente Amplio han tomado decisiones que van en contra del propio movimiento sindical", afirmó.

Por último, comentó que le ha tocado cuestionar decisiones del actual gobierno. "No significa que estoy 100% de acuerdo con todo, lo importante es tener la posibilidad de poder opinar y que nadie vete tu opinión o que tenga la obligación de decir algo por militar en un partido. Esto se lo aclare al Partido Nacional también, no voy a cambiar por militar partidariamente", subrayó.

Luego de que Ripoll confirmara que pasará al Partido Nacional, Martín Lema escribió en redes sociales: "@Valeriaripoll3 se destaca por ser una persona valiente, inteligente, luchadora y muy defensora de sus valores. ¡Qué honor tenerte con nosotros!".

.@Valeriaripoll3 se destaca por ser una persona valiente, inteligente, luchadora y muy defensora de sus valores.

¡Qué honor tenerte con nosotros! — Martin Lema (@MartinLemaUy) August 15, 2023

El tema surgió días atrás, cuando en entrevista en Desayunos Informales manifestó su cercanía con el ministro de Desarrollo Social, Lema.

"Lo conocí hablando de autismo. Me parece que es una persona que no se valora todo lo que ha hecho. Creo que ha cambiado el Mides en muchas cosas, hay una apuesta muy fuerte, hay un compromiso personal y también económico en lo que se ve que se ha destinado a distintas políticas del Mides", dijo.

Además, destacó que tiene "una sensibilidad en algunos temas" que ella no había encontrado "con administraciones anteriores". También valoró el trabajo de la vicepresidenta Beatriz Argimón en este sentido.

Lema respondió horas después: "Le tengo mucho aprecio y mucho respeto a Valeria por cómo lleva adelante las causas justas. Una mujer que va muy para adelante con su verdad, con su posición, y nunca tiene inconveniente de decir lo que siente y piensa. Además, dice lo mismo en un medio de comunicación que lo que dice en una reunión entre tres o cuatro y su convicción me hizo, no solo tomar respeto, sino tomar aprecio".