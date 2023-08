Dijo que Penadés está "haciendo un manotazo de ahogado" para tratar de "ocultar" su comportamiento.

La militante nacionalista Romina Celeste Papasso habló con la prensa este viernes luego de declarar contra el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés, al que acusa de haber explotado sexualmente de ella cuando era menor de edad.

"Fueron cuatro meses largos", dijo en referencia al tiempo que transcurrió entre que denunció públicamente a Penadés y la instancia de este viernes. Agregó que está "emocionada" por "todos los gurises que salieron a hablar" luego de que ella acusara a Penadés.

Dijo que Penadés está "haciendo un manotazo de ahogado" para tratar de "ocultar" su comportamiento. "Yo no conozco a las otras víctimas", agregó. En más de una oportunidad el nacionalista ha denunciado una "trama" en su contra.

"Quiero que termine preso", finalizó la rueda de prensa.

Romina Celeste declaró contra Penadés por el caso de explotación sexual de menores: "Quiero que termine preso" 👉https://t.co/wzS0jw95Hu pic.twitter.com/Xbbv9z4iiE — Telemundo (@TelemundoUY) August 18, 2023

Este viernes finalizó la ronda de declaraciones de los denunciantes del dirigente nacionalista. Previo a declarar, Romina Celeste fue amenazada. “Tratá de no ir mañana -este viernes- a declarar porque te matamos a tu madre”, dice uno de los SMS que recibió la joven. La fiscal del caso, Alicia Ghione, sumó la denuncia de este hecho a la carpeta fiscal.

Se dispuso, además, una guardia policial para la casa en la que Romina Celeste vive junto a su madre.

Penadés reiteró esta semana que es inocente de las acusaciones en su contra. “La jueza ha declarado secretas todas las actuaciones, así que no vamos a hacer declaraciones. Nunca voy a estar conforme cuando se me acusa de cosas que no son verdad”, aseguró el pasado miércoles en rueda de prensa tras escuchar por primera vez el testimonio de los denunciantes.