"Sacate la tristeza y emprendé en otra actividad": la respuesta de Bianchi a una usuaria de redes que se quejó por la elección de cargos en escuelas

"Sacate la tristeza y emprendé en otra actividad porque la tendencia es irreversible", señaló la senadora.

"Sacate la tristeza y emprendé en otra actividad". Así respondió en redes sociales la senadora nacionalista Graciela Bianchi a una usuaria de Twitter que dice ser maestra y que se quedó sin horas en la elección de cargos.

"Estoy volviendo de la elección de cargos de escuelas y no hay trabajo. Somos alrededor de 300 maestras sin cargo (o más). Ya nos dijeron que no va a haber trabajo más adelante. Muy pocas suplencias más", expresó la usuaria en la red social X.

Bianchi al ver la publicación le respondió: "Se está perdiendo matrícula en públicos y privados (6000 alumnos menos): sácate la tristeza y emprendé en otra actividad porque la tendencia es irreversible. Cuando se aprobó la ley de control del embarazo y aumentó el número de abortos era previsible que sucediera".

La publicación de la senadora generó repercusión en las redes y uno de los que le contestó fue el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, quien apuntó que Bianchi "se supera cada día".

"Realmente la grandilocuente senadora @gbianchi404, se supera cada día, es de una irresponsabilidad brutal. El mecanismos y primitivismo en sus análisis asusta, el nivel de algunos legisladores es paupérrimo", expresó Mandacen.

El twit de la senadora generó mucha repercusión y la propia Bianchi volvió a expresarse: "No puedo creer que no se piense y solo se agreda".

La legisladora agregó que está de acuerdo con la despenalización del aborto. "Solo hice referencia a que hay que salir adelante y no ponerse triste. La ley de Salud Sexual y Reproductiva (No. 18.426) más la de Interrupción Voluntaria del Embarazo (No. 18.987 ) traerían consecuencias y las trajo; sumado a que Uruguay siempre tuvo un comportamiento de países desarrollados en cuanto a la natalidad", manifestó.

"Es un problema grave que deberemos encarar, NO hay "recortes" ni "grupos superpoblados". Hay que pensar, NO agredir, NO partidizar todo y respetar a quienes estudiamos y trabajamos", concluyó.