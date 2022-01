Schiappacasse declara este jueves por incautación de arma en control policial

En primera instancia manifestó que el arma era "una entrega para la hinchada" que se encontraba en el Campus de Maldonado.

El futbolista Nicolás Schiappacasse declarará este jueves ante la fiscal de Maldonado Ana Carolina Dean, tras ser detenido en la ruta Interbalnearia con un revólver de 9 milímetros el día anterior.

El futbolista se dirigía junto a tres personas al clásico entre Peñarol y Nacional en el Campus de Maldonado. En primera instancia manifestó que el arma era "una entrega para la hinchada" que se encontraba en el estadio.

El conductor del vehículo tenía 22 años y las dos acompañantes, 18 y 22 años, respectivamente.

Schiappacasse se encaminaba a firmar con Peñarol, luego de que una grave lesión lo dejara fuera de la cancha en 2021. El delantero estuvo todo el año a préstamo desde el club italiano Sassuolo, y estaba acordado que se incorporara al plantel aurinegro por al menos seis meses más.

Sin embargo, la detención del miércoles dejó en pausa el acuerdo. "Si las cosas son como se describen, nosotros sabemos que el jugador a Peñarol no vuelve y no vamos a dudar un segundo porque además es momento de bajar ese tipo de mensaje. Hoy no puedo asegurarte nada hasta no saber qué pasó. Tenemos que entender bien cómo fueron los hechos", afirmó en rueda de prensa el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

En tanto, el jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, explicó que los ocupantes del vehículo mostraron una "actitud sospechosa" cuando los detuvieron los oficiales a la altura de Solís.

"Se está trabajando en coordinación con la Unidad de la Violencia en el Deporte y creemos que es un hecho muy grave por la persona de quien se trata”, dijo.