"Se hacía la que no sabía nada": abuela del bebé que murió y cuya madre fue imputada por violencia dijo que la mujer "se mostró muy fría"

El hombre de 30 años y la mujer de 23 años fueron imputados este miércoles tras la muerte de Santino de 15 meses en Soriano. El padrastro y la madre del niño deberán cumplir 120 días de prisión preventiva.

El departamento de Mercedes está conmocionado por la muerte de un bebé de 15 meses a principios de abril, pero que ahora, tras las primeras instancias judiciales, dejó al padrastro y a la madre del menor como imputados por homicidio culposo y reiterados delitos de violencia doméstica agravada, respectivamente.

A la salida de la audiencia, la abuela paterna del niño afirmó que durante la internación del pequeño la madre de Santino se “mostró muy fría”, diferente a lo que solía ser.

“Es imposible de creer. La mujer se mostraba amorosa, que parecía una buena madre hasta lo último, haber llegado a esto, haberle hecho a Santi lo que hizo o permitió ella, porque ya no se sabe qué creer…”, afirmó la mujer en rueda de prensa.

La abuela paterna de Santino señaló que la madre del bebé “en todo momento negaba” haber violentado a su hijo. Sin embargo, indicó que le extrañaron las actitudes que tuvo para con él cuando debieron internarlo.

El bebé fue llevado al servicio de pediatría del Hospital de Mercedes por su padrastro con múltiples golpes. El hombre adujo que el niño se había caído, pero los médicos sostenían que las heridas no eran compatibles con una caída. El servicio de pediatría se comunicó con la Unidad de Violencia Doméstica de la Policía de Soriano. El fiscal ordenó la detención del padrastro y la madre del menor e indicó autopsia forense, que constató indicios de maltrato infantil. La causa de muerte, según el fiscal, fue un importante golpe en la cabeza.

“(La madre de Santino) en todo momento se hacía la que no sabía nada, yo incluso quería creer que había sido un accidente, por los dos. Los dos estaban ahí en Paysandú, pero después que nos dejaron subir a nosotros (a estar con Santino), ella luego no subía. Y cuando nos avisaron que a Santi lo desconectaban, subió cuando la fuimos a buscar y se mostró muy fría, una persona totalmente diferente a lo que ella era. Estuvo cinco minutos con el nene en brazos, después me lo dieron a mí. Ella se fue y a las doce y algo me preguntó si yo me quedaba con Santi, que ella se iba para Mercedes porque no tenía ómnibus después, y se vino”, agregó la abuela paterna del bebé.