Seguridad social: delegado del Pit-Cnt en la comisión de expertos discrepa con las reformas sugeridas por otros técnicos

El economista Hugo Bai, delegado del Pit-Cnt en la Comisión de Expertos en Seguridad Social, entiende que los lineamientos propuestos por los técnicos que representan al gobierno en este ámbito deja de lado aspectos fundamentales que permitirían generar mayores ingresos. Como ejemplo de ello puso la posibilidad de gravar las altas jubilaciones militares y las grandes riquezas.

Además señaló que el aumento de la edad de jubilación no puede ser obligatorio y que el sistema de ahorro no debe estar en manos de las AFAP sino del Estado.

"Estamos de acuerdo con que aquellos trabajadores que están en condiciones de hacerlo encuentren los incentivos para postergar voluntariamente su retiro. Creemos que es necesario en el marco de la reforma de la seguridad social de una sociedad que envejece, tenemos que apostar a eso. Pero consideramos que no se puede obligar a aquellos trabajadores que no están en condiciones de hacerlo a jubilarse recién a los 65 años", afirmó Bai.

Respecto a los aportes obligatorios de las AFAP, apuntó: "Compartimos que el sistema tiene que tener un pilar de ahorro como el que tiene hoy, pero con características completamente diferentes. Eso no tiene por qué, y desde nuestro punto de vista no debe, estar privatizado, no tiene que ser administrado con actores privados con fines de lucro. Consideramos que debería recaer en una administración profesional de esos ahorros por parte del Estado, que no tenga fines de lucro".