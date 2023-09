"Sería bueno que renunciara": Manini Ríos dijo que Albisu debería "dar un paso al costado" como presidente de Salto Grande

En Salto Grande "se ha hecho un uso discrecional en contrataciones de personal con criterio político", dijo el senador.

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos pidió este jueves la renuncia de Carlos Albisu, dirigente del Partido Nacional que preside la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande. El organismo está envuelto en una polémica desde hace semanas, por las contrataciones de personal y las acusaciones de presunto clientelismo de parte de Albisu, quien además sería el candidato de la coalición a la Intendencia de Salto en las próximas elecciones.

En entrevista con Telemundo, el parlamentario dijo que "es hora de pensar seriamente en que el presidente de la CTM de un paso al costado" y agregó: "Sería bueno que renunciara".

Manini Ríos afirmó este jueves que en Salto Grande "se ha hecho un uso discrecional en contrataciones de personal con criterio político" y añadió: "Nos parece que no es bueno validar con su permanencia en el cargo" esta práctica.

La relación entre Manini Ríos y el presidente Luis Lacalle Pou está tensa desde hace meses. El vínculo se enfrió a raíz de la decisión del mandatario de sacar del gabinete a la entonces ministra de Vivienda, Irene Moreira, esposa del excomandante en jefe del Ejército, por la entrega discrecional de casas a militantes de Cabildo Abierto.

"Aquel tema no se parece en nada a esto", respondió el parlamentario este jueves al ser consultado por ese hecho. "El Estado no perdió un solo peso, en este caso hay mucha plata de por medio", planteó, y dijo que son cosas "que no se pueden ni comparar".

Cabildo Abierto decidió respaldar al Frente Amplio en la realización de una interpelación a los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la situación en la CTM de Salto Grande.