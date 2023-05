"Si algo está mal, está mal y debe de medirse con esa vara a todos": renunció Santiago González tras polémica por atención en Hospital Policial

González llegó a la Torre Ejecutiva cerca de las 15:00 horas, donde se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para comunicarles la decisión de dar un paso al costado.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, renunció a su cargo al frente de la cartera tras la polémica que se generó en torno a la atención que recibió en el Hospital Policial.

González llegó a la Torre Ejecutiva cerca de las 15:00 horas, donde se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para comunicarles la decisión de dar un paso al costado, resolución que fue aceptada por el mandatario.

"A través de estas líneas hago llegar mi renuncia irrevocable al cargo que ocupo en su gobierno", expresó González en la carta de renuncia dirigida a Lacalle. "Como usted sabe, yo soy un hombre de gobierno y de partido. Estoy sumamente orgulloso de pertenecer al mismo", agregó.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana dijo que en estos más de tres años ha intentado darle a la sociedad, y por ende al gobierno, "todo lo que tenía para dar". En esta línea, subrayó: "Le quité a mi familia, a mis hijos, todo el tiempo que tenía y lo volqué para ayudar a las personas que precisaban y nos pedían un cambio en materia de seguridad. Espero haber logrado en alguno ese cambio". Reafirmó, asimismo, que ha "dado todo "y no se ha "guardado nada".

En la misiva, González se refirió a "una serie de cuestionamientos sobre el uso inapropiado del Hospital Policial. "Yo no tengo ningún derecho a ponerlo a usted en la incómoda posición de que una persona de su confianza sea cuestionada éticamente, por lo que doy un paso al costado", afirmó.

"Jamás me aproveché del poder, pero si algo está mal, está mal y debe de medirse con esa vara a todos, cosa que aplaudo", consideró. "La patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo y los que por alguna situación tenemos la oportunidad de servir a la sociedad debemos ser ejemplo", añadió.

Para cerrar, el jerarca le agradeció al presidente "la oportunidad de haber podido servir a los uruguayos durante este tiempo".

Fuentes de Presidencia aseguraron a Telemundo que hay conformidad con la gestión llevada adelante por González y que se entienden los motivos de la renuncia que expuso durante la reunión.

El Ministerio del Interior investigaba si González se atendió otras veces en el Hospital Policial para responder a un pedido de acceso a la información pública. Este martes el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana admitió que recibió atención en ese centro de salud durante una emergencia.

El jerarca aseguró que se "atiende en Cosem" y que su "médico de cabecera y los tratamientos" los tienen en esa mutualista. Sin embargo, al ser consultado por Telemundo puntualmente si se había atendido alguna vez en el Policial respondió: "Sí, sí, por una emergencia sí".

En este sentido, detalló que padece ciática y se realiza una tratamiento en su mutualista, donde recibió bloqueos. Un día me dio (la emergencia del Policial) un OXA B12. (...) Seguramente aparezca y no es ilegal". El OXA B12 es un medicamento para el tratamiento de las afecciones dolorosas.

La polémica se instaló días atrás a partir de la difusión de imágenes donde se publicaban tickets de medicamentos del Hospital Policial con la cédula del jerarca, en un contexto donde el número tres del Ministerio del Interior (Luis Calabria) dejó su cargo por atenderse en este centro de salud y el Senado investiga lo realizado por un anterior director general de Secretaría (Charles Carrera) en el mismo hospital.

Se realizó una investigación administrativa de urgencia cuyas conclusiones detalló González: el ticket no se utilizó para retirar medicamentos y -según el jerarca- él no estaba en el hospital en ese momento así que no pudo haber generado la solicitud.

"En el Policial hay un tótem -un aparato digital donde uno mismo puede realizar sus trámites- que no tiene base de datos. Mientras ingreses un número de ocho cifras (en el lugar de la cédula) lo va a leer y va a imprimir el numero que pongas. Una persona que sabe cómo funciona sabe que no queda registro y puso mi numero de cédula y dijo 'acá están los tickets'. No vas a poder sacar los medicamentos porque la computadora con la base de datos está en la farmacia. (El tótem) puede usarlo cualquiera", manifestó.

González sumó que en el momento que se realizó el trámite en el tótem él estaba en una reunión y las cámaras del centro de salud no lo ubican en la escena. Quién sí aparece en el lugar es una "señora", pero la imagen "no es muy categórica".

"Que alguien vaya con la intención de ponerme a mí es desagradable, es grave. (...) Esto es un poco mucho, me tienen harto. Es una bruta cama", sentenció.