"Si dejás gente afuera, no es democracia": Orsi dijo que gobierno de Maduro "hace trampita" al inhabilitar a los opositores

"En América Latina tenes que tener embajadas", enfatizó el precandidato frenteamplista.

El precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi dijo este viernes que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro hace "trampita" al inhabilitar opositores de cara a las elecciones nacionales de julio.

"Me gusta en la democracia que mi caballo gane si corren todos los caballos. Si no corren todos, y queda algún caballo afuera, como en una carrera, eso es por lo menos una democracia imperfecta si quiere ser democracia... Si yo dejo alguno afuera, no ganó, estoy haciendo una trampita", expresó Orsi en rueda de prensa desde la Criolla del Prado.

Tal como se informó días atrás, la candidata designada por la alianza opositora Corina Yoris no pudo inscribirse para competir en la carrera electoral porque nunca pudo ingresar al sistema web en el que se inscriben los aspirantes. A esto se suma que la Justicia de ese país inhabilitó meses atrás a María Corina Machado, quien había ganado las internas de la misma alianza electoral.

Interrogado si se pensaba hacer una declaración conjunta de todos los partidos cuestionando el proceso electoral venezolano, Orsi respondió: "No tengo idea. Sí digo claramente lo que acabo de decir, si dejás gente afuera no es democracia".

El precandidato también fue consultado sobre si catalogaba al régimen de Maduro como una dictadura, pero matizó: "La dictadura es cómo se accede al gobierno. Entraría a analizar cuánto grado de autoritarismo hay. Y si dejo afuera de una contienda electoral a alguno, hay una dosis fuerte de autoritarismo. Que no es solo de un sector político, me gustaría saber también qué piensan las otras fuerzas. Es mucho más enredado de lo que pensamos".

Finalmente, Orsi consideró que el país debe tener un embajador en ese país caribeño, algo que comenzó a ser discutido a partir de declaraciones de actores políticos como el precandidato colorado Robert Silva. "En América Latina tenes que tener embajadas", sintetizó.