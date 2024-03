Cruce entre precandidatos del PC: Silva propuso no designar embajador uruguayo en Venezuela y Gurméndez dijo que eso "sería un error"

La discrepancia entre los dirigentes se dio por la situación actual del proceso electoral venezolano.

El proceso eleccionario de Venezuela y las inhabilitaciones a candidatos opositores a la Presidencia ha tenido mucha repercusión en varios países de América Latina, entre ellos Uruguay, y también en los partidos políticos.

Esta situación generó discrepancia entre los precandidatos colorados Robert Silva y Gabriel Gurméndez. Ambos dirigentes colorados se expresaron en redes sociales y tomaron postura respecto a Venezuela.

En ese sentido, Silva propuso no designar un embajador uruguayo en dicho país. "La no designación de un embajador uruguayo en Venezuela en las actuales circunstancias, sería una forma contundente de condenar el régimen de Nicolás Maduro y defender la democracia en ese país. Plantearemos el tema a nuestros legisladores para el caso de que el pedido de venia se remita al Parlamento", escribió.

Un par de horas más tarde, Gurméndez también opinó al respecto: "Siempre dije con firmeza que Venezuela es DIC-TA-DU-RA. Por ello no debemos abandonar a los venezolanos en su peor momento, o amputarnos la posibilidad de asilar o proteger a los perseguidos, como lo hicieron ellos. Vamos a luchar y presionar por la democracia y por los derechos humanos de los venezolanos desde adentro con toda la potencia de nuestra representación diplomática y desde todos los órganos".

El precandidato señaló además que no van a dejar por el camino a los uruguayos vinculados con Venezuela. "Tenemos embajador ante Cuba. Sería un error bloquear la designación de un embajador uruguayo. Pensemos que hubiera sido para nuestra transición democrática si España no hubiera tenido un embajador ante Uruguay, y cuando trajeron al Rey. Entiendo sería poco oportuno e inconveniente no designar un embajador en Venezuela", concluyó.

Varios países manifestaron "su grave preocupación" ante los "persistentes impedimentos en la inscripción en la República Bolivariana de Venezuela de aspirantes presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral".

El canciller Omar Paganini consideró este martes que el proceso electoral venezolano se ha "desvirtuado por completo" con la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado y de su sustituta Corina Yoris, en una situación "que no está clara aún".