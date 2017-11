Así declaró la ministra Carolina Cosse:

No hay que olvidar nunca que lo importante acá es la gente. El centro de nuestro trabajo como responsabilidad, es la gente. Si hubo una reunión entre UTE y el Ministerio de Economía no tengo conocimiento y me gustaría saber por qué.

Nosotros entregamos un documento a UTE, vamos a trabajar como corresponde en equipo. Tenemos mucho por trabajar, yo no tomo notas de prensa como elemento para el diálogo con mis compañeros.