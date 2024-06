"Si no gusta cómo hablás, te quieren cancelar": grupo de estudiantes de Derecho busca que Zubía no dé charla sobre cambios a ley de género

"Capaz hay hasta mecanismos violentos para impedirme hablar, veremos qué es lo que sucede", dijo sobre la posibilidad de que cancelen su charla en la Facultad de Derecho.

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR) busca que se cancele la participación del diputado colorado Gustavo Zubía en un conversatorio sobre las propuestas de modificación a la Ley N°19.580 sobre violencia hacia las mujeres basada en género. “No me sorprende en lo más mínimo”, apuntó el legislador al respecto.

El gremio estudiantil CGU de la Facultad de Derecho organizó una charla para este viernes 14 de junio en un salón del centro educativo e invitó a Zubía a exponer sobre sus propuestas para cambiar algunos artículos de la normativa. De forma pública, el legislador ha manifestado que pretende "subsanar situaciones de injusticia y desbalances" que entiende se dan al aplicarse la ley.

Zubía ha sido protagonista de polémicas vinculadas al tema. Por ejemplo, en febrero de este año, afirmó que, a su juicio, “en determinadas circunstancias, sobre todo en las violaciones ope legis, una mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con un individuo de 26 años”.

Con esto, algunos estudiantes de Derecho compartieron un afiche en redes sociales donde abogan por cancelar la charla con Zubía: “La CGU llevará a Zubía a defender cambios en la ley de violencia a mujeres, en favor de denunciados”.

“No me sorprende en lo más mínimo. Acallar a quien discrepa con mis ideas se viene transformando en una prédica habitual de grupos que, en definitiva, responden a una ideología totalitaria: el ‘no me gusta lo que decís, no quiero que hables’”, dijo este jueves al respecto Zubía, entrevistado en el programa radial Se arregla el mundo de FM HIT.

“Es de manual porque tiene muchísimos años esa operativa. No es novedosa, pero, a la vez, es absolutamente falta de realidad democrática. Así andamos en estos tumbos, lamentablemente”, agregó.

Zubía afirmó que hasta ahora nadie le ha escrito para darle una comunicación oficial sobre el tema o sobre una posible cancelación del evento.

En cualquier caso, Zubía remarcó que este tipo de conductas son reflejo de una forma de actuar basada en “si no gusta cómo hablás, te quieren cancelar”. “Te quieren impedir entrar a un lugar que se supone que es un ámbito cultural donde la gente obtiene diversas informaciones. Es terrible. Reflejan la visión totalitarista de que solo importa su voz. Es lamentable, no me interesa, veremos, capaz hay hasta mecanismos violentos para impedirme hablar, veremos qué es lo que sucede”, agregó.

Este hecho se da a poco más de un mes de una polémica que también tuvo como protagonista una charla en la UdelaR: un grupo de estudiantes promovió la suspensión de un curso que iba a contar con la participación de un politólogo uruguayo-israelí en la Facultad de Humanidades.