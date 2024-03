"Si un dirigente dice estos disparates, su partido tiene que tomar cartas en el asunto", dijo Pereira sobre acusaciones de Romina Celeste a Orsi

Consultado si el Frente Amplio u Orsi denunciarían a la militante nacionalista, Pereira respondió: "Muchas veces queremos judicializar todo y hay cosas que la tiene que arreglar la propia política".

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respaldó este domingo al precandidato Yamandú Orsi luego de las acusaciones de la militante nacionalista Romina Celeste acerca de una supuesta agresión a una trabajadora sexual décadas atrás.

"Lo tomamos con sorpresa. No es la forma de hacer política que tenemos en Uruguay. Ni es la forma de la mayoría de los actores políticos de todos los partidos. Mañana en la mesa política veremos el camino", dijo Pereira en rueda de prensa.

Celeste lo había acusado en redes sociales de golpear a una trabajadora sexual transexual. "Una chica trans de Canelones, especialmente cerca de lo que es el Parque Roosevelt, me contó una experiencia muy lamentable. Este señor, antes de ser intendente, decidió pararla, levantarla y pedirle un sexo oral. Cuando termina eso, que ya sabemos a lo que me refiero, el tipo le pegó, la dejó inconsciente y la tiró para el pasto y no le pagó", dijo en X (antes Twitter).

Orsi tildó la acusación de "disparate" y añadió que aún no definió si la denunciará por difamación.

Pereira también utilizó el mismo adjetivo para calificar la acusación y reclamó que todos los partidos "defiendan la democracia" y den una "respuesta" ante la acusación.

¿El Frente Amplio tomará acciones legales contra la nacionalista? "Lo discutiremos con Yamandú y con el Frente Amplio. Muchas veces queremos judicializar todo y hay cosas que las tiene que arreglar la propia política. No le pidamos a la Justicia que arregle lo que tiene que arreglar la política", cerró.