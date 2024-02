Silva dijo que "redobla la apuesta" de Delgado y llamó a que Uruguay "no reconozca las elecciones en Venezuela" si no se habilita a Corina Machado

"Cosse tiene que preocuparse de tratar de que Montevideo no sea el caos que es", apuntó el precandidato colorado.

El precandidato del Partido Colorado Robert Silva dijo este miércoles que llamó a la opositora al régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado. "Le expresé nuestra solidaridad internacional, que es fundamental. Ya lo hizo el Estado y yo lo hice como precandidato de un partido político", expresó en rueda de prensa.

Delgado propuso esta semana que los precandidatos de todos los partidos firmen una nota pidiendo la habilitación de Machado de cara a las elecciones en Venezuela. Consultado sobre este tema, Silva respondió: "Redoblo la apuesta".

"Nosotros como precandidato no solo tenemos que firmar en contra de la inhabilitación ilegítima del régimen de Maduro contra una candidata democrática y electa por la gente sino que tenemos que decir que el Uruguay como Estado democrático y firmante de la OEA no va a reconocer las elecciones en Venezuela si las mismas se desarrollan con estas condiciones", aseguró.

Además, Silva apuntó contra la precandidata de Carolina Cosse luego que esta contestara que la propuesta de Delgado no tenía "ningún asidero". "Cosse tiene que preocuparse de tratar de que Montevideo no sea el caos que es", sostuvo.

El precandidato colorado consideró: "Mientras (Cosse) anda haciendo campaña electoral por ahí, nosotros vemos la situación de la basura". Y añadió: "Los contenedores están desbordados, el olor, la mugre, la situación sanitaria".

"¿O la intendenta no sabe que el gobierno firmó la carta de la OEA y que a partir de la carta de la OEA todos los estados americanos tenemos que velar por la vigencia de la democracia?", se preguntó. "Y por eso este gobierno lo ha hecho y nosotros lo hacemos con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela, porque no hay democracia", justificó.

En este sentido, criticó no solo a Cosse sino también a Yamandú Orsi. "No se animan a decirlo para no tener problema y los que somos demócratas lo decimos", aseveró. "No comparamos una democracia con una carrera de caballos", indicó en relación a las declaraciones de Orsi. "A mí cuando me gusta un caballo, me gusta que gane cuando corren todos”, había manifestado.

"La democracia es democracia y cuando se vulneran los derechos de los candidatos lo decimos directamente", cerró Silva.