"Spotify ha sido un gran pleitero, pero siempre ha acordado": Senado se encamina a aprobar artículos pese a críticas de la compañía sueca

"No va a llegar nada al río; y si llega al río, mala suerte, nosotros tenemos que defender a los artistas nacionales", dijo el senador Blás.

El Parlamento no da señales de que vaya a cambiar los artículos a los que se opone la plataforma de música Spotify y todo parece indicar que serán también aprobados en el Senado, como ya ocurrió en Diputados. Así lo indicó este martes el senador nacionalista Rodrigo Blás.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto votó la semana pasada a favor de los artículos 284 y 285 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que establecen, entre otras cosas, que los intérpretes uruguayos podrán cobrar por la reproducción de música en plataformas digitales, algo que actualmente no sucede; una iniciativa a la que se opone la empresa internacional Spotify y que, en la vereda de enfrente, es aplaudida por la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes (Sudei).

Semanas atrás, en una carta enviada al ministro de Educación y Cultura, Spotify criticó los dos artículos y dijo que, de aprobarse, podrían volver "inviable" su negocio en Uruguay. Estos artículos, que implican modificaciones a la Ley de Derechos de Autor, podrían ir “en detrimento de la música uruguaya y sus fanáticos”, agregó la empresa. Y en los últimos días ha trascendido que la compañía sueca está cada vez más convencida de dejar el país si los artículos en cuestión reciben el visto bueno en el Senado.

Consultado al respecto, Blás dijo este martes en rueda de prensa que “eso es mucho ruido y pocas nueces”.

“Lo que estamos haciendo nosotros (a nivel parlamentario) es estableciendo que los intérpretes nacionales y los ejecutantes, el que uno escucha, tengan derecho a un pedazo del derecho de autor de los beneficios que genera. Nadie puede oponerse a eso, creo que es un tema de distribución de lo que hoy ya pagan las aplicaciones y no un gasto más”, afirmó Blás, y agregó: “Una vez que se entienda esto por parte de las aplicaciones, no va a llegar nada al río; y si llega al río, mala suerte, nosotros tenemos que defender a los artistas nacionales que hoy no reciben nada y su música está en los oídos de todos, es una corrección necesaria”.

En ese sentido, el legislador fue consultado sobre si considera que Spotify realmente podría llegar a irse de Uruguay y cómo eso podría impactar en la imagen del país. “¿Les parece que por los poquitos que somos nosotros, por algún intérprete nacional que va a empezar a cobrar, se va a ir? Spotify desde su creación ha sido un gran pleitero, pero siempre ha acordado”, respondió.