Straneo, suplente de Sartori, criticó la indefinición del senador en torno a su precandidatura: "Hay una incertidumbre que no hace bien"

Sartori adelantó que la precandidatura es una decisión personal, no colectiva, y anunciará la resolución en las próximas semanas.

Agrupaciones políticas que respaldan la actividad de Juan Sartori podrían tomar otro rumbo si se extiende la indefinición sobre su candidatura. Es el caso de su senador suplente, Juan Straneo, quien advirtió que la incertidumbre generada no le hace bien a los dirigentes de todo el país.

Meses atrás, Straneo definió enfocarse en la actividad política departamental. La demora de Sartori para definir su precandidatura empuja a la agrupación San Pedro de Durazno a tomar otro rumbo.

"Y obviamente tenemos la apertura nacional al resto de los candidatos, por la eventualidad de que no haya candidatura", expresó Straneo a Telemundo.

Straneo criticó que el escenario no es el óptimo: "Está claro que no es el ideal. Un escenario de indefinición cerca de la elección para los diferentes dirigentes de todo el país, del interior, que a veces estamos más lejos de las definiciones de la capital, lo que tradicionalmente puede darse como definiciones de cúpula, es una incertidumbre que no hace bien, que no es feliz".