Talvi propone que en julio los candidatos ganadores de la oposición cierren un acuerdo programático y de gobierno

El candidato colorado dice que está confiado de ganar la interna y comparó la competencia colorada con la interna demócrata de Estados Unidos, cuando Obama le ganó a Hillary Clinton.

“Le decían usted es deconocido, recién empieza, no tiene aparato, no puede ganar. Y ganó. Nosotros no solamente confiamos en que tenemos organización política, tenemos voluntarios, tenemos un equipo de 200 profesionales trabajando en 40 grupos, armando el programa de gobierno”, dijo Talvi en el programa Claves Políticas, de NSTV.

El precandidato propone que después de las internas, con los candidatos definidos, se instale una mesa de acuerdos programáticos y de gobierno entre colorados, blancos e independientes.

“Vamos a tener que hacer un trabajo para construir acuerdos políticos para que la gente pueda elegir en octubre entre la continuidad que representa el Frente Amplio y el cambio. Pero un cambio que le a la gente la posibilidad de visualizar que aquí hay un proyecto de país alternativo”, sentenció Talvi.