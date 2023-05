"Te pasa un elefante por adelante y no lo ves": Orsi consideró que el gobierno está "fuera de foco" en tema seguridad tras asesinato de trabajador

"Que diga lo que quiera, ni lo leo", dijo sobre Sebastián Da Silva.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió este martes al asesinato de un trabajador en un supermercado de Parque Rodó durante una rapiña. "El gran tema que convoca a este gobierno, al Ministerio del Interior, y la gran preocupación es quién se atiende y quién se dejó de atender en el Hospital Policial. Me parece que estamos fuera de foco", aseguró el potencial precandidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA).

Orsi, quien se mostró indignado por la situación, ya se había expresado en la misma línea sobre el tema a través de Twitter. "Asesinaron con un tiro en la cabeza a un trabajador en un super, y todos los días nos enteramos de más homicidios", había manifestado en sus redes sociales.

Su publicación había sido criticada por el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva que lo tildó de "caranchito" y agregó: "Le queda mejor hacerse el macanudo que el picante. Hace tiempo que no se escucha una idiotez como esta en el debate político".

El intendente canario dijo, en rueda de prensa en la tarde de este martes, que no lee lo que publica el legislador blanco. "Que diga lo que quiera, ni lo leo, no me molesto, no pierdo tiempo y no voy a perder tampoco", manifestó.

Consultado sobre si lo toma con normalidad, respondió: "¿Y en Da Silva qué otra cosa podemos esperar? Que se haga cargo".

El representante del FA reafirmó que el gobierno "insiste demasiado con cosas que no son importantes". Sin embargo, aclaró: "Ojo, yo creo que se trabaja bien, conozco al ministro (Luis Alberto Heber), el jefe de Policía de Canelones (Victor Trezza) es un lujo, de verdad". Detalló, a su vez, que con Heber "tienen proyectos en común" y van "a trabajar juntos".

Pese a esto, enfatizó: "El gobierno centra el tema seguridad en si te atendés o no te atendés en el Hospital Policial. Está bien, capaz está mal. Ahora, me parece que te pasa un elefante por adelante y no lo ves".