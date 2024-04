"Tenemos que volver a ser el partido más votado en las elecciones internas porque empezamos a ganar el 30 de junio", dijo Delgado a la militancia

El precandidato blanco realizó un acto en el Municipio A de Montevideo, que se llevó adelante bajo lluvia y con mucho baile.

Álvaro Delgado realizó esta mañana un acto en Paso Molino donde llamó a la militancia a concurrir a las elecciones internas para ser el partido más votado. La actividad política del precandidato blanco de este sábado en el Municipio A de Montevideo se llevó adelante bajo lluvia y con mucho baile.

Delgado subió al escenario al ritmo de su jingle de campaña que remata con "Uruguay para adelante". En el mismo tono y con la presencia de varios exministros que apoyan su candidatura, se dirigió a la militancia del barrio. "Tenemos que volver a ser, como la vez pasada, el partido más votado en las elecciones internas porque empezamos a ganar la elección el 30 de junio", dijo.

A su vez, señaló que irán por la Intendencia de Montevideo en mayo y volvió a hacer referencia a la falta de precandidatos frenteamplistas en actividades del sector agropecuario. Consultado por la prensa, hizo referencia al plebiscito impulsado por ciudadanos para que los ingresos a las intendencias sean por concurso o sorteo y criticó que se utilice el recurso con mucha frecuencia.

"Me parece muy bueno discutir este tema, lo que no comparto es instrumentar el plebiscito para poner en la Constitución la solución a los problemas que en realidad tienen que tener otra vía, así que me parece la cantidad de generación de iniciativas plebiscitarias complica una elección. Hay como una plebiscitis en general", expresó.

El precandidato llamó a los militantes a recorrer el barrio y dijo que hay que terminar con la brecha ideológica. "Esto nos va identificar toda la campaña, la bandera del Partido Nacional está adentro de la bandera nacional. Yo quiero ser presidente de los uruguayos para que terminemos con la división entre buenos y malos, la brecha ideológica, que nos termina dividiendo en un país tan chiquitito donde tenemos que estar unidos", cerró.