Topolansky descartó "asperezas" con Cosse: "Cuando Daniel Martínez no la quiso de vice, fui la única que salió a defenderla de todo el FA"

"Hay que tener un poquito de memoria y tomarse las cosas en solfa", escribió la exvicepresidente.

La exvicepresidenta Lucía Topolansky le bajó el perfil a sus críticas contra Carolina Cosse, a quien en las últimas semanas cuestionó por "tener una forma de hacer política muy montevideana" y por no poseer la misma "capacidad de diálogo y negociación" que su oponente de las internas del Frente Amplio, Yamandú Orsi.

"No pasa nada, son chisporroteos. Les sirve a ustedes (los periodistas) para noticias. Si voy a votar al Frente tengo que hablar del Frente, si voto a la 609 (MPP), ¿de qué voy a hablar? ¿de la 90 (Partido Socialista)? Si voy a votar a Orsi, hablo de Orsi. Punto, eso no quiere decir hablar mal de nadie. Después las conclusiones... yo me mato de la risa, no pasó nada", dijo a la prensa este miércoles por la noche.

Quien no se "mató de risa" este miércoles fue el secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo, que manifestó "preocupación" por la reiteración de críticas de "líderes" contra Cosse. Dijo que "por ahora" no "entrarán" en la disputa, pero que "todo tiene un límite". También el expresidente José Mujica había dicho que a Cosse "no la bancan" en el interior.

Topolansky enfatizó que "no hay ni una aspereza", y recordó el apoyo del MPP a Cosse en las internas del 2019.

"Cuando el compañero Daniel Martínez no la quiso de vice, la única que salió a defenderla de todo el Frente Amplio, quien suscribe. Hay que tener un poquito de memoria y tomarse las cosas en solfa. Decimos nuestras virtudes, sino la gente tiene una confusión mayúscula y es una sopa boba esto", respondió.