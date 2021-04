Tras controversia, Michelini dijo que trató de “advertir”, descartó "amenaza" y agregó: "Habrá aglomeraciones y habrá problemas"

El secretario político del Frente Amplio explicó sus declaraciones a Caras y Caretas, que generaron controversia en el sistema político. "Ahora que se advirtieron los problemas, estoy seguro que no van a pasar", dijo.

Rafael Michelini, secretario político del Frente Amplio e integrante de la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la ley de urgente consideración, dijo a Caras y Caretas que "si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos".

Sus dichos generaron controversia entre actores políticos del oficialismo, pero también desde su propia fuerza política.

Sobre esto, Michelini afirmó que desde la Comisión piden "la suspensión del plazo constitucional", pero si eso no se concreta tienen "que salir a los barrios" y desde el Ministerio del Interior "van a considerar que eso es aglomeración", por más que saldrán "con todos los cuidados sanitarios".

"Nosotros vamos a juntar las firmas, y las firmas se juntan en los barrios. Y no queremos que haya problemas, y la forma de que no haya problemas es advertir que se va a considerar que nos estamos aglomerando", dijo Michelini. Además indicó que ahora inicia la etapa planificada de ir "puerta por puerta".

"O se suspende, y nosotros suspendemos la recolección de firmas de tal manera que el país pase este momento tan delicado, o si no se suspende, advertimos que vamos a ir a los barrios", sentenció Michelini. Si no se extiende el plazo legal para recolectar las firmas, "habrá aglomeraciones y habrá problemas", agregó. Aclaró que se trata de una advertencia y no una amenaza: ¿Cómo voy a amenazar yo? Soy un hombre de paz, toda la historia trabajando para la democracia y la libertad, ¿cómo voy a estar amenazando?".

Michelini dijo que cree que la Policía va a interpretar que hay aglomeraciones porque "no creo en brujas, pero que las hay, las hay". Señalando una posible persecución política, agregó que en interior del país ya tuvieron "problemas en unas mesitas" a las que la Policía se acercó y pidió identificación a las personas, y eso -señaló- "no puede pasar más". "No se hizo la denuncia porque el jefe de Policía del departamento pidió disculpas", agregó.

"Ahora que se advirtieron los problemas, estoy seguro que no van a pasar", sentenció el secretario político del Frente Amplio.