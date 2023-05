"Un jerarca que cumple su tarea y tiene una emergencia puede ser asistido por el Policial": Heber respaldó a González tras su renuncia

"Cumplió con la tarea y él tomó una decisión, no involucrar al gobierno en cuestionamientos éticos", dijo el ministro.

El Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, respaldó este jueves al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana luego de que le presentara su renuncia al presidente Luis Lacalle Pou. "Cumplió con la tarea y él tomó una decisión, no involucrar al gobierno en cuestionamientos éticos", dijo el jerarca.

"Eso no tiene nada que ver con la tarea que él venía desempeñando como director, de la cual nosotros estábamos muy conformes con sus resultados", aseguró.

Sobre los cuestionamientos que se generaron en torno a la atención que recibió González en el Hospital Policial, Heber defendió: "Un jerarca que está cumpliendo su tarea y que tiene mañana una emergencia perfectamente puede ser asistido por el Hospital Policial. No me parece que esté utilizando el Hospital Policial".

"Creo que tendríamos que definir primero que es utilizar al Hospital Policial, una internación, una operación es utilizarlo. Una consulta de emergencia no. El ministro anterior (Eduardo Bonomi) se atendió muchas veces, yo no lo cuestiono", expresó Heber. "No me parece que eso sea uso y abuso del hospital", reafirmó.

Sin embargo, el ministro aclaró: "Yo no lo uso, no lo he usado ni lo usaré". Opinó, asimismo, que "hay una línea fina de diferenciar lo que es la utilización del hospital a una emergencia".

Sostuvo que el límite "no está claro y, por lo tanto, va en el juicio de cada uno". "La utilización es tener un alto grado de uso", concluyó.