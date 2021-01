Una uruguaya doctora en Ciencias Biológicas que reside en Israel contó cómo es el proceso de vacunación contra el Covid-19 en ese país

Regina Golan aseguró que en breve se llegará al 70 % de la población de más de 60 años inmunizada.

Regina Golan es una uruguaya doctora en Ciencias Biológicas que hace más de 20 años vive en Israel, donde se desempeña como directora en un laboratorio pediátrico. Según explicó en Desayunos Informales la clave de Israel en el proceso de vacunación fue -entre otras cosas- invertir con antelación.

Señaló además que, si bien hasta el momento se ha utilizado solamente la vacuna de Pfizer, está previsto que empiece a utilizarse la vacuna de Moderna -en particular para las personas que no se pueden movilizar- ya que permite un traslado menos complejo debido que se puede mantener a temperaturas no tan extremas, como las que requiere la de Pfizer de menos 70 grados.