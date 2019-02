Uruguayos en Venezuela realizan un relevamiento de personas con problemas para acceder a medicación

Una vez hecha la lista pedirán la medicación a través del Consultado. Relatan que en los Hospitales faltan los insumos básicos.

La dificultad para acceder a medicamentos es una de las consecuencias de la crisis en Venezuela. Mariela San Juan es uruguaya y hace 35 años que emigró a ese país. Relató a Telemundo que colabora en la realización de un relevamiento de uruguayos a los que le falta medicación. Hasta ahora en Caracas son 20.

“Con esa planilla vamos a ir localizando a las personas, a las que necesitan medicamentos. A través de esas planillas ojalá podamos tener información certera de que nos traigan esa medicación. Estamos tratando a ver si a través del Consultado uruguayo a ver si se puede hacer algo. Nunca hemos molestado ni pedido nada, ni se han enterado que necesitamos, pero en este momento es una necesidad”, dijo a Telemundo Mariela San Juan.

Aseguró que la situación más problemática está en Isla Margarita, por dificultades para el traslado. "Hay una señora en Isla Margarita que tuvo un ACV por no haber consumido los medicamentos de la tensión. Le dio un ACV. Hay hospitales que no tienen los servicios para hacerle la tomografía. Se está haciendo una colecta para que le hagan una tomografía particular. Hay muchos medicamentos que no están. No hay medicamentos para la gente que sufre de parkinson, para el corazón, antibióticos, insulina, protector gástrico", sentenció Mariela.

San Juan relató que su padre sufre diabetes y no pueden acceder a insulina para tratarlo. “Estamos todos los días con el corazón en la boca. Primero porque no tenemos seguro. Los precios que tenían las empresas de seguros cuando íbamos a una clínica no te cubría nada. No tenemos nada, en el hospital no hay insumos, para ir a una clínica tenes que tener muchísimo dinero”, contó.