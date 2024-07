"¿Ustedes irían a un intercambio donde van cuatro integrantes de una coalición y uno de otra?": Pereira defendió estrategia de Orsi

“Tienen escondido a un pueblo, escondieron a Pablo Caram. ¿Nosotros escondimos a Orsi?", dijo el presidente del FA en respuesta a los dichos de Delgado.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, defendió este sábado la decisión que tomó el partido de bajar al candidato Yamandú Orsi de varias actividades en las que iba a participar por entender que si va su candidato y también todos los de la coalición queda “desequilibrado". “¿Ustedes irían a un intercambio donde van cuatro integrantes de una coalición y uno de otra? Yo creo que todos responderían que no”, apuntó.

“Fue una decisión del Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición que pretende ser gobierno y los otros cuatro integrantes que inventan son una coalición que pretende ser gobierno”, apuntó Pereira en rueda de prensa, luego de una instancia en la Huella de Seregni en la que el FA definió ejes de su campaña y, además, anunció que el 25 de agosto presentará su plan de gobierno.

En cualquier caso, Pereira dijo que la postura tomada por el Frente sobre los eventos de campaña con candidatos no implica bajar a nadie de otro partido ni elegir con quién intercambiar. “¿Nosotros vamos a elegir con quién? No. Por ejemplo, si esas organizaciones quieren invitar a Ojeda, a Mieres, a Manini o a Delgado, sin ningún problema, vamos con cualquiera. Pero es uno y uno. Esto nos parece lógico en cualquier intercambio, con cualquier organización. Acostumbrarse a que para presentarse a gobernar son una sola coalición, pero cuando se presentan a debatir son cuatro… es un juego en el que el Frente Amplio no va a entrar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telemundo (@telemundouy)

“Si quieren la presencia del Frente Amplio, tienen que elegir cuál miembro de la coalición de gobierno los va a representar. Esto no es excluir a nadie, pueden elegir en todas a Ojeda, a Delgado, a Mieres, a Manini, o pueden alternar”, dijo Pereira, y agregó: “El Frente Amplio representa más o menos a la mitad de la sociedad uruguaya, y la coalición sumada representa un poco menos de la mitad, por lo que sería lo lógico que fuera uno de cada lado. Esto no es bloquear a nadie ni objetar la presencia de uno. ¿Es lógico un cuatro contra uno? No”.

Además, el presidente del FA respondió a los dichos del candidato nacionalista Álvaro Delgado, quien acusó a la coalición de izquierda de “esconder a su programa” y ahora también “a su candidato”.

“Tienen escondido a un pueblo, escondieron a Pablo Caram. ¿Nosotros escondimos a Orsi? Si Delgado quiere que Orsi haga la campaña que él pretende, está claro que no, porque el Frente Amplio tiene una estrategia que es completamente distinta a la suya. Es mejor que Delgado empiece a explicar varias cosas en vez de reclamarnos a nosotros”, apuntó.