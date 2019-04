Verónica Alonso oficializará hoy su apoyo a la precandidatura de Juan Sartori

"Es muy difícil ganar si seguimos siempre presentando a los mismos candidatos", apuntó la senadora.

“El año pasado dije que no lo conocía, que no sabía quién era. Ahora sé quién es Juan Sartori, lo conozco, y siento que tiene un enorme aporte para hacerle a nuestro partido y al país. No trae mochilas de otros tiempos, no usa viejas prácticas políticas que han desilusionado a muchos uruguayos”, dijo la senadora nacionalista Verónica Alonso en entrevista con El País.

Bajo el eslogan “sumamos”, y con las fotos de Alonso y Sartori, ambos líderes anuncian su alianza e informan que este lunes, a las 19:00 horas, ratificarán su unión en la sede del Partido Nacional.

La líder del sector Esperanza Nacional oficializará que se baja de la precandidatura y se suma a la de Sartori.

