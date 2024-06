Zubía respondió a foto de Gurméndez y Bordaberry con otra imagen y una chicana: "Polaroid tenemos todos... El tema es quien revela el rollo"

El precandidato Gurméndez se reunió el miércoles con el ex líder colorado.

La figura de Pedro Bordaberry, exlíder del Partido Colorado, volvió al centro de la escena del partido este jueves, a pocos días de una interna que se debate entre seis candidatos y mucha incertidumbre.

El precandidato Gabriel Gurméndez se reunió el miércoles con el exsenador y subió una foto de ambos. "Hoy aprovechamos el feriado para conversar de política con Pedro en su casa. Muchos años de amistad y trabajo juntos", apuntó Gurméndez junto a la foto.

“Fue una conversación personal, en su casa, de dos viejos amigos que trabajaron juntos muchos tiempo”, sumó luego en rueda de prensa.

El diputado Gustavo Zubía, que comenzó la carrera electoral como precandidato y luego se bajó para respaldar a Andrés Ojeda, tomó el guante y subió una foto junto a Bordaberry de tiempo atrás.

"Polaroid tenemos todos... El tema es quien revela el rollo... Ahhh", escribió.

A finales del período de gobierno anterior, Bordaberry anunció que no se postularía a ningún cargo en las elecciones de 2019 y que daría un paso al costado de la actividad política. Sin embargo, con la cercanía de las elecciones internas de este 2024, su nombre comenzó a sonar para un posible retorno: incluso, su figura era mencionada por muchos encuestados al ser consultados sobre su intención de voto, pese a que él no había dicho que se largase a la carrera. Finalmente, su precandidatura no se concretó.

Pero, ¿esta reunión significa que Bordaberry podría volver al ruedo político luego del 30 de junio? “Esa es una buena pregunta para Bordaberry”, respondió Gurméndez.

A mediados de mayo Bordaberry respondió esa pregunta. “Nunca digas nunca, pero hoy no la veo. Hoy trataré de apoyar a todos, al partido y a todos en el Uruguay”, dijo en rueda de prensa.