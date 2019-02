Antes de morir, la comerciante asesinada le dijo a su hija: “Páguenles a los jubilados que tienen que darles de comer a sus familias”

La hija de Nelda Ivonne González explicó que su madre salió a enfrentarse con los delincuentes porque "no quería perder en un segundo lo que había construido con tanto trabajo".

La Policía busca identificar a los tres delincuentes que el martes asesinaron a la dueña de un Red Pagos en Delta del Tigre, en el departamento de San José. Llegaron cada uno en una moto al lugar donde funciona un supermercado y un Red Pagos. Estaban armados y tenían máscaras de carnaval que cubrían sus rostros. Golpearon a un cliente que hacía cola afuera porque era día de pago de pasividades.

Entraron y rociaron un mostrador con combustible mientras amenazaban con sus armas. Dos personas que atendían las cajas lograron esconderse y los delincuentes pudieron tomar algo de dinero. Una empleada le avisó a la dueña, Nelda Ivonne González, que estaba en el fondo del comercio. Nelda Ivonne murió poco después. Le había explotado una arteria y perdió mucha sangre.

Los delincuentes tuvieron un accidente leve cerca de allí pero se fugaron hacia el vertedero. No se descarta que hayan tomado el camino hacia Montevideo.

Su hija declaró ante los medios:

Mi madre en vez de ir con nosotros a guardarse, fue salir, ella pensaba que lo que uno que ganaba con esfuerzo no lo tenía que perder en un segundo. Obviamente pasó lo que tenía que pasar, fueron tres contra una mujer de 52 años que nunca se enfrentó a nadie y que no sabía cómo disparar, me imagino que ella sí.

Le dispararon siete veces, le dispararon en el abdomen y en los brazos. Ella estaba consciente cuando la sacamos de acá y lo único que decía era: por favor páguenle a los jubilados y a los pensionistas que tienen que ir a darle de comer a sus familias. Y no me dijo nada más.