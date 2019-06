Aún no pudieron interrogar al taxista que habría intentado secuestrar a una mujer y su hija

Sucedió el sábado. En el Centro de Montevideo se inició la persecución policial que culminó en Gonzalo Ramírez y Requena, donde detuvieron al hombre.

La mujer declaró a la policía que el sábado a la tarde viajaba con su hija en un taxi que se tomó en Agraciada y Bulevar Artigas para ir hasta la Intendencia de Montevideo. Sin embargo en su declaración, la mujer dijo que al pasar por la intendencia el taxista no paró. Y no solamente no se detuvo sino que además no escuchaba los reclamos que la mujer hacía.

En determinado momento se cruzaron con un patrullero al que la mujer le hizo señas para que la auxiliara. De esa manera se inició una persecución que se extendió hasta Gonzalo Ramírez y Joaquín Requena, donde el chofer fue detenido.

El taxista, según dijo la policía, fue internado con una crisis epiléptica, pero además al ser detenido entró en estado de shock. Por eso aún no se puede saber a ciencia cierta si el hombre en verdad estaba secuestrando a la mujer y su hija adolescente o si estaba sufriendo algún tipo de crisis.

El hombre no pudo ser interrogado aún debido a su estado de salud.