Confirman que Daniela Pérez recibió un culatazo en la cabeza antes de ser asesinada de un disparo

Este lunes el fiscal de Corte Jorge Díaz recorrió departamentos del interior del Uruguay para interiorizarse sobre las distintas causas vigentes bajo el nuevo Código del Proceso Penal.

En el departamento de Treinta y Tres, Díaz se detuvo en el asesinato de la joven de 25 años Daniela Pérez, quien fue encontrada sin vida a orillas del río Olimar. Este lunes se confirmó que la mujer recibió un golpe en la cabeza con la culata de un arma- lo que le causó una fractura de cráneo y un corte- antes de ser ultimada de un disparo de bala calibre .22.

En el marco de esta investigación, Díaz dijo lo siguiente:

“Hemos puesto a la orden de los fiscales de Treinta y Tres todos los recursos de la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, toda vez que alguno de los fiscales necesite un recurso o algo, lo vamos a brindar.

Vamos a estar cerca cuando lo aclaremos. Mi experiencia me indica que muchas veces he estado cerca y no he llegado.

Vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance”.