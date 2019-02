Continúa detenido el principal sospechoso del crimen de la almacenera de Toledo

La Fiscalía pedirá este jueves la formalización del caso. El hombre se negó a declarar.

Un hombre de 37 años con antecedentes penales continúa detenido por ser el principal sospechoso del asesinato de Alicia Alvez, almacenera de la localidad de Toledo. La mujer atendía el almacén el domingo por la tarde cuando una persona que aparentemente conocía llegó y le pidió un vaso de agua. Luego le dio seis puñaladas y huyó. La mujer murió en el lugar minutos después.

Tras dos allanamientos que se realizaron el hombre fue detenido el martes por la noche.

El sospechoso tiene un corte de 15 centímetros en su brazo izquierdo. Se trata de un corte que tiene sutura y, según él, fue atendido en el Hospital Pasteur. Los investigadores estiman que el corte podría haberse dado en el forcejeo con la mujer.

En esta primera etapa de la indagatoria, el hombre detenido se negó a declarar.

Juan Martínez, hijo de la víctima, relató a Telemundo cómo se dieron los hechos. “Lo único que espero es que esto termine, que al delincuente lo procesen, es lo que tienen que hacer”,agregó.

El hombre relató que cuando llegó a asistir a su madre, ya había fallecido: “El hombre la apuñaló seis veces, mi madre salió para afuera, pudo comunicarse con mi hermana por teléfono pidiéndole ayuda. Mi hermana se comunicó conmigo y yo la asistí porque vivo bastante cerca”.

Martínez dijo que su madre era una persona mayor y con movilidad reducida, por lo que si el hombre hubiera salido corriendo ella no hubiera podido hacer nada: “No entiendo por qué para llevarle dos perfumes y una crema hizo eso. No sé si mi madre se resistió, pero no era necesaria tanta violencia. Era una mujer de 68 años, con un empujón no se iba a volver a levantar. Pero ella lo conocía y podía apuntalar más adelante”.

La fiscal del caso, Alicia Ghione, cree que está ante el culpable y pedirá formalizar el caso: “La persona que tenemos detenida es el presunto autor de los hechos. Hemos estado diligenciando prueba anticipada y este jueves va a ser la audiencia de formalización”.

“En primer lugar no me ha dicho a mí que no fuera culpable, simplemente apeló a su derecho de no prestar declaración y no lo hizo. Sí tenemos algunas pruebas y estamos esperando otras y estamos generando nuevas pruebas. Como ustedes saben en este tipo de casos tenemos que ir a juicio así que tenemos todavía para continuar la investigación”, declaró Ghione.

Nicolás Álvarez, abogado del hombre detenido, aseguró que su cliente dijo ser inocente. “Por el momento no tiene ninguna condena, lo único que hay es una prórroga. Hoy se hicieron diligencias que la Fiscalía entendía necesarias para poder arribar a un mayor entendimiento de la prueba que tiene. Antes de 14:30 podrá solicitar o no la formalización y la medida cautelar”, expresó.

“En lo que tiene que ver con la declaración de mi defendido no puedo dar mucha información. El prefirió no dar declaraciones al respecto, es un derecho que tiene. Él entendía que por como estaban dadas las condiciones y todo el ambiente no lo iba a favorecer. Eventualmente lo hará cuando tengamos que hacer los descargos”, sentenció Álvarez.

Por su parte, la fiscal Alicia Ghione aclaró que no era cierto la versión que circula en redes de que haya recibido amenazas por el caso y que no tiene miedo. “Yo si hay algo que no tengo como fiscal es miedo, primero porque si tengo miedo tengo que dejar mi cargo e irme a mi casa. Siempre aliento a la población y a los testigos que venga, que declaren, que colaboren con la Justicia. Hasta ahora no han tenido problema. Siempre hay posibilidades de proteger a los testigos, tenemos también el apoyo de la Unidad de Víctimas y Testigos. Que quede claro que esta fiscal no tiene miedo”, sentenció Ghione.