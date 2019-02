Dos taxistas denuncian que un policía los agredió durante una discusión de tránsito: le retiraron el arma de reglamento con la que habría disparado

"El hombre da un paso para atrás y tira un tiro a un metro", relató uno de los taxistas.

Los taxistas intercambiaban el turno laboral durante la madrugada del domingo cuando una discusión de tránsito derivó en que fuesen agredidos por un funcionario policial que viajaba en su coche particular.

“El hombre para el auto, le dice que baje. El muchacho se baja, mientras mi compañero sigue en el auto con el cinturón puesto y tranquilo. Se acerca al auto, le pega una piña. Mi compañero se enoja, saca la tapa del termo, le tira el agua caliente. Y ahí el hombre da un paso para atrás y tira un tiro a un metro”, relató uno de los taxistas.

Los trabajadores del volante dijeron que en la seccional séptima no les dieron la denuncia de los incidentes. Además, denuncian irregularidades en el control de espirometría que le realizaron a uno de ellos: arrojó resultado positivo.

“Yo no había tomado nada. Cuando la persona me hace la alcoholemia, el aparato no traía la boquilla, pero me hicieron soplar igual. Soplé de vuelta en otro aparato, miré y decía triple cero. Y ahí me dicen que tengo cero con diez y me tienen que sacar la libreta”, contó el otro taxista.

Telemundo fue hasta la seccional séptima, donde se explicó que al funcionario policial implicado se le retiró el arma de reglamento, que está siendo periciada por Policía Científica.