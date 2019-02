Formalizaron por tráfico interno de armas al único detenido por el homicidio de Felipe Cabral: dispusieron cierre de fronteras por 90 días

La fiscal del caso no pudo encontrar vínculos entre el hombre de 77 años y el asesinato, además de que aún no determinaron de dónde provino el disparo.

La jueza Blanca Rieiro, en conjunción con la fiscal Mirta Morales, definió que el único detenido por el homicidio del joven artista Felipe Cabral fuera formalizado por tráfico interno de armas. Se dispuso una medida cautelar de no poder salir del país por 90 días y deberá fijar domicilio a lo largo de ese tiempo mientras se investiga.

Se trata de un hombre de 77 años que vive en la casa lindera a la finca donde ocurrió el asesinato y que ya poseía antecedentes por efectuar disparos de arma de fuego.

En el allanamiento que realizó la Policía este jueves en la casa del detenido, incautó varias armas largas pero luego de las pericias se constató que el disparo que terminó con la vida de Cabral, no provenía de ninguna de ellas, sino que pertenecía a un arma calibre .22. Esto permite sospechar que el disparo fue de corta distancia, dada la poca precisión del arma.

La fiscal brindó detalles sobre el caso:

Se formalizó a una persona porque, en el marco de la investigación, se allanó una casa con las reglas cumplidas y se encontraron armas. De esas no había ninguna en regla y encuadraban en el delito de tráfico interno.

Por lo que tenemos hasta ahora, las armas incautadas no coincidirían con el arma que dio muerte al muchacho. Con respecto al homicidio, no tengo elementos contra el señor ni otro ciudadano. Se descarta que haya sido un suicidio. Lo hace el médico forense en la pericia y en las imágenes me di claramente que no fue.

Podríamos descartar que fuera móvil de hurto o rapiña porque, de las imágenes, no veo a alguien cerca. Además sus objetos estaban todos en el lugar.

El arma del homicidio no la conozco.