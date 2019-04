Gustavo Leal: “se ha instalado una cultura de la ilegalidad y el ejercicio de la autoridad tiene pequeños focos de resistencia”

Durante una nueva edición del Operativo Mirador, esta vez en Malvín Norte, Leal explicó que "algunas personas entienden que son ellos los que mandan y no entienden que es el Estado el que manda".

Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, explicó cómo se llevó a cabo el operativo en Malvín Norte donde se realizaron 20 allanamientos y tres demoliciones con el objetivo de desbaratar bandas narcos:

“El operativo comenzó a las 17:00 y es un operativo conjunto de siete organismos del Estado en relación a una situación de inseguridad y denuncia. Se hicieron veinte allanamientos en forma simultánea y se hicieron ocho inspecciones de la DGI en algunos comercios que funcionaban como fachadas de algunas actividades delictivas o había presunción de que fuera así. Se están terminando de demoler tres lugares en donde se vendían drogas. Hay detenidos, hasta el momento son diez. Se confiscaron drogas, armas. Un par de armas en particular que participaron de un incidente. Estamos dando cuenta a la Fiscalía. La situación se complicó un poco porque a veces se ha instalado una cultura de la ilegalidad y el ejercicio de la autoridad tiene pequeños focos de resistencia. Estamos dispuestos a vencerlos y a no permitir que pasen estas cosas. Cuando las personas entienden que son ellos los que mandan y no entienden que es el Estado el que manda pasan estas cosas, pero la Policía lo pudo controlar y las personas están detenidas. No hay personas heridas”