Habló la abogada del Cachila: “si lo procesan, se está siendo injustos”

A las 23:00 se conocerá si la jueza decide procesarlo o no. Su abogada asegura que él no cometió el delito del que se lo acusa.

La abogada se reunió con el presunto coautor del homicidio de la adolescente argentina en la seccional 1 de Rocha. La defensora del “Cachila” dio los detalles: “Él pidió hablar con la defensa y lo trajeron para acá desde donde estaba detenido. Nos manifestó unos temas familiares de él, de sus hijos. Es algo de rutina que ellos solicitan. No hablamos respecto a la investigación. Él sigue en la misma postura. Ya se le manifestó pero él dice que no hubo nadie con él. Él asegura que en ninguna instancia actuó acompañado de nadie”.

La defensora dijo que ella cree que él no cometió el crimen por el que podría ser acusado: “Yo creo que si se lo procesa se está siendo injusto. Él no cometió el delito del cual se lo acusa. Él no es coautor”

La decisión de la jueza se iba a comunicar en primera instancia a las 19:00, luego fue postergado para las 21:00 y finalmente fijaron las 23:00 como horario. “Lo que nos manifestaron es que la jueza está realizando el auto de procesamiento y quiere fundamentarlo bien. Por eso es que se ha dilatado”, dijo la abogada.

seccional 1 de rocha