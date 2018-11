La madre de un recluso del Penal de Libertad denuncia que su hijo fue apuñalado por otros reclusos

Piden que lo trasladen a otro establecimiento carcelario.

El recluso Santiago Omar Álvarez Irigoitía cumplía prisión por rapiña pero cumple también condena de siete años por delitos cometidos dentro de la cárcel.

Hace una semana lo trasladaron de Punta de Rieles al penal de Libertad. El jueves fue apuñalado.

“Siete reclusos lo lastimaron dentro del salón de visitas, la Policía viendo lo que estaba pasando. Mi nuera gritaba que le abrieran la puerta y no le abrieron. Yo estoy temiendo que lo terminen matando”, contó Ana Irigoitía, madre del recluso.

“Los que le hicieron esto a mi hijo son unos cobardes, porque siete personas para lastimar a un preso. Yo sé que está lastimado, pero ayer llamé al penal y me dijeron no me daban noticias”, expresó Irigoitía.