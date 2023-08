"Logré irme porque él me avisó": Marset envió video a medios bolivianos en el que contó la ayuda que recibió de un jerarca policial para escapar

En la grabación, Marset admite que su situación “está complicada”, pero no quiere implicar a otras personas que, aseguró, son inocentes.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset envió un video a medios bolivianos en el que dijo que para escapar recibió la colaboración de un jerarca policial. También indicó que los detenidos que están vinculados a él "no tienen nada que ver".

En la grabación, Marset admite que su situación “está complicada”, pero no quiere implicar a otras personas que, aseguró, son inocentes. "Ninguna de las personas que están pasando un mal momento hoy tienen nada (sic) que ver con mis cosas y se están yendo al carajo ya con eso. Llamando por todos lados, vinculando gente que no tiene que ver conmigo", afirmó.

En el mismo video, el narcotraficante detalló que logró escapar gracias a que un director de la fuerza de lucha contra el narcotráfico, de Santa Cruz, le avisó. "Logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí y agarré una platita. Como no dicen las cosas bien, me están molestando gente inocente que no tiene nada que ver", sostuvo.

Por otro lado, Marset amenazó a periodistas de Canal 4. "Hola, si siguen haciendo artículos periodísticos de mí habrá consecuencias", advirtió en el mensaje, según informó este miércoles este medio de comunicación.

Al respecto, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, escribió en su cuenta de Twitter confirmado la noticia: "Estoy informado que periodistas del Canal 4 han recibido amenazas del narcotraficante Marset. Estoy comprometido a garantizarle el libre ejercicio de su profesión y proteger su seguridad. Tenemos q seguir peleando contra estas organizaciones".