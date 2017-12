Vecinos de Malvín Norte se manifestaron en reclamo de más seguridad este viernes en Cambay y Campoamor.

Sostienen que el hecho que desencadenó los reclamos fue un intento de asalto a una mujer que tenía a su bebé en brazos cuando bajaba de un ómnibus. En el asalto ella y su bebé resultaron heridos.

Yamila Lago, la madre del bebé víctima del incidente, narró los hechos:

“Volvía de la casa de mi amiga, bajé del ómnibus y él estaba en la parada. No le di corte, pensando que esperaba a alguien. Cuando fui a cruzar la calle me agarró y me dijo que le diera plata porque si no mataba a mi hijo.

Le dije que no tenía, repitió y le dije que no tenía y que no le hiciera daño a mi bebé. Me dijo que haría lo que quisiera, y lo apuñaló.

Salí corriendo, entré a la cooperativa, me alcanzó, me tiró al piso y me apuñaló. Cuando fue a apuñalarme otra vez, me levanté, le saqué con lo que me cortaba y se lo tiré.

Se levantó y me dijo que nos volveríamos a ver y se fue”.