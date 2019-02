Mónica Rivero no habló ante la Justicia, se amparó en su derecho a no prestar declaración

Su abogada, Fabiana González Raggio, dijo que la mujer le contó qué hizo durante estos dos años y por qué se instaló en el Chuy, pero que no le corresponde a ella contarlo.

La abogada de Mónica Rivero, Fabiana González Raggio, previo al ingreso al Juzgado para conocer la resolución de la Justicia, dijo a Telemundo:

Hay un pronunciamiento fiscal que está a la espera de ser resuelto por la titular de la sede.

Ante la pregunta del periodista Xabier Lasarte de si esto tipifica un delito, González Raggio sostuvo: No me puedo adelantar a esa situación.

En su testimonio a Telemundo, la abogada explicó que Mónica Rivero no prestó declaración, que ese es un derecho que le asiste y que decidió usarlo. Asegura que Rivero se encuentra bien de salud.

Al ser el código viejo el que rige en este caso, la acusada se encuentra incomunicada, pese a esto, la abogada pudo hablar con ella.

¿Le contó por qué se instaló en Barra del Chuy y qué hizo estos dos años?, le preguntó el periodista Lasarte, a lo que González Raggio respondió: Me contó pero si ella no declaró, no me corresponde a mí decirlo.